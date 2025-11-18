Eskişehir Mükrime Hatun Yurdu'nda Yangın Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir Mükrime Hatun Yurdu'nda görev yapan personele yangın eğitimi verildi.

Eğitim, tatbikat ile birlikte gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYGM) bağlı Mükrime Hatun Yurdu personeline, muhtemel acil durumlarda ne yapmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Yangın söndürme cihazının doğru kullanım şeklini de öğrenen personelin farkındalık ve müdahale becerilerinin artırılması amaçlandı. - ESKİŞEHİR