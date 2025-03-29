Eskişehir Mezarlıklarında Bayram Öncesi Yoğunluk

Eskişehir'de vefat eden aile fertlerini Ramazan Bayramı öncesi ziyaret eden vatandaşlar mezarlıkta yoğunluk oluşturdu.

Yarın başlayacak Ramazan Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Başka illere gidecek ve misafirleri gelecek vatandaşlar neredeyse tüm hazırlıklarını tamamlarken, Asri Mezarlığı'nda yoğunluk yaşandı. Vefat eden aile fertlerini bayram öncesinde ziyaret eden vatandaşlar, dualar ederek sevdiklerini andı. Ayrıca, mezarlık içerisinde araç trafiği oluştuğu görüldü. - ESKİŞEHİR