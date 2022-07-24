Eskişehir Masal Şatosu'ndan Çocuklara Özel Atölyeler

Masal Şatosu tarafından düzenlenen "P4C-Drama, Sanat-Drama ve Görsel Okuma-Drama" olarak farklı disiplinlerin yaratıcı drama ile harmanlandığı atölyelerden ilki olan "P4C Drama-Atölyesi" tamamlandı.

Çocukların yaz dönemini verimli bir şekilde geçirmesi için çalışmalarına devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu, 4 gün süren ve 3 haftada tamamlanacak atölyeler ile dolu bir tatil dönemi yaşatıyor. 9-11 yaş grubundaki çocukların katılımıyla düzenlenen 4 günlük atölye ile çocuklar yeni kazanımlar elde ederek yaratıcı oyunlar ve düşünsel becerilerle dolu bir hafta geçirdiler.

"ÇOCUKLARDA NİTELİKLİ DÜŞÜNME BECERİSİ GELİŞTİRMEYE YÖNLENDİRMENİN YANI SIRA; YAPARAK, DÜŞÜNEREK, EĞLENEREK KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMELERİNE DE OLANAK SAĞLIYOR"

Atölyelerin devam edeceğini bu atölyelerin çocuklara önemli kazanımlar sağladığını belirten Masal Şatosu yetkilileri, "İlkini gerçekleştirdiğimiz P4C-Drama Atölyesi içeriği ile felsefi bir kavramı sorgulayarak, akıl yürüterek, kavramlaştırarak çocuklarda nitelikli düşünme becerisi geliştirmeye yönlendirmenin yanı sıra; yaparak, düşünerek, eğlenerek keyifli zaman geçirmelerine de olanak sağlıyor. P4C ve yaratıcı drama disiplinlerinin birleştiği bu atölye yaratıcı drama tekniklerinden faydalanarak çocukların aktif katılımıyla yaratıcı ve eleştirel düşünme, empati, iletişim, problem çözme, iş birliği gibi becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaya yardımcı oluyor" dedi.

Masal Şatosu Drama Atölyeleri önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

ANKA / Yerel