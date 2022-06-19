Eskişehir Masal Şatosu'nda 'Şehir Edebiyatı' Sergisi

Eskişehir'de Masal Şatosu'nda açılan ve Bahçeşehir Koleji'nin lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Şehir Edebiyatı Sergisi" vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Türk edebiyatında geçen Eskişehir mekanlarına farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen "Şehir Edebiyatı" adlı proje hakkında bilgi veren ve projenin danışmanlığını yapan Eskişehir Bahçeşehir Koleji edebiyat öğretmeni Sevgi Ünlü, öğrencileri Alp Deniz Çabuk, Batı Dakkur, Doğa Uysal, Hakan Kayra Doğan ile İlke Mızraklı geniş bir literatür taraması yaptıklarını belirtti.

Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünü olan sergide, Eskişehir'in tarihi ve doğal mekanları Halide Edip Adıvar'dan, Cemal Süreya'ya Türk edebiyatının usta şair ve yazarlarının kaleminden Masal Şatosu ziyaretçileri ile buluştu.

Sergi önümüzdeki günlerde dijital platformda da sanatseverlerle buluşacak.

ANKA / Yerel