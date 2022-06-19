Eskişehir Masal Şatosu'nda &quot;Şehir Edebiyatı&quot; Sergisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Masal Şatosu'nda "Şehir Edebiyatı" Sergisi

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehir Masal Şatosu'nda 'Şehir Edebiyatı' Sergisi

Eskişehir’de Masal Şatosu’nda açılan ve Bahçeşehir Koleji’nin lise öğrencileri tarafından hazırlanan “Şehir Edebiyatı Sergisi” vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Eskişehir'de Masal Şatosu'nda açılan ve Bahçeşehir Koleji'nin lise öğrencileri tarafından hazırlanan "Şehir Edebiyatı Sergisi" vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Türk edebiyatında geçen Eskişehir mekanlarına farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen "Şehir Edebiyatı" adlı proje hakkında bilgi veren ve projenin danışmanlığını yapan Eskişehir Bahçeşehir Koleji edebiyat öğretmeni Sevgi Ünlü, öğrencileri Alp Deniz Çabuk, Batı Dakkur, Doğa Uysal, Hakan Kayra Doğan ile İlke Mızraklı geniş bir literatür taraması yaptıklarını belirtti.

Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın ürünü olan sergide, Eskişehir'in tarihi ve doğal mekanları Halide Edip Adıvar'dan, Cemal Süreya'ya Türk edebiyatının usta şair ve yazarlarının kaleminden Masal Şatosu ziyaretçileri ile buluştu.

Sergi önümüzdeki günlerde dijital platformda da sanatseverlerle buluşacak.

ANKA / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title