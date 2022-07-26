Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı: "Çok Tedirginiz. Kısıtlama Gelirse, Kahveci Esnafı Yok Olma Tehlikesi ile Karşı Karşıya Gelecektir"

ÖZGE ZAİM

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, Covid-19 vaka sayılarının Eskişehir'de de artması ile ilgili "18 ay kapalı kaldık. Oyunlar yasaklandı. Borçlandık. Atlatamadık. Hala borçluyuz. Birçoğumuz esnaflığı bıraktı. Çoğu da ayakta kalmaya çalışıyor. Çok tedirginiz. Çünkü eğer bir kısıtlama gelirse, kahveci esnafı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelecektir" dedi.

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, artan koronavirüs vakalarından en çok etkilenen kesimlerden birinin de kahveciler olacağını belirtti. Çoban, şunları söyledi:

"Vaka sayıları şehrimizde de artmaya başladı. Bundan en çok kahveci esnafı etkilenmişti. 18 ay kapalı kaldık. Oyunlar yasaklandı. Borçlandık. Atlatamadık. Hala borçluyuz. Birçoğumuz esnaflığı bıraktı. Çoğu da ayakta kalmaya çalışıyor. Çok tedirginiz. Çünkü eğer bir kısıtlama gelirse, kahveci esnafı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelecektir.

Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olursa, birbirlerine zarar vermeden kapalı mekanlarda, büyük AVM'lerde, yurt dışından gelen vatandaşlarımızla birlikte yoğun bir kalabalık var. Düğünlerimiz var, nişanlarımız var. İnşallah vaka artışı bizi teğet geçer. Biz de bu sıkıntıları hafif atlatırız.

Bir hastalık var, bir de zam hastalığı var. Zam hastalığı da Covid kadar bizi de etkiliyor. Kullandığımız mamuller şu anda Covid'den önceki rakamları üçe, dörde katladı. Tabii ki üyelerimizin korunması için bizler de zam aldık. Ama vatandaşlarımıza, müşterilerimize uygulamakta zorluk çekiyoruz. Kahveci esnafı şu anda açık ama iş yapamıyor. Şehrimizde bulunan vatandaşlarımız, talebelerimiz tatilde. Vatandaşlar köylere gidiyor; denizde, tatilde. Korkuyoruz. Şu anda göremiyoruz önümüzü."

ANKA / Yerel