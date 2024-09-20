Eskişehir Jandarması Mevsimlik Tarım İşçilerini ve Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mevsimlik tarım işçileri, çocuklarına ve bazı mahallelerdeki yaşlı, engelli vatandaşlar ziyaret edilip bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Odunpazarı ilçesi Sevinç Mahallesi'nde çalışan ve konaklayan mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi. Ziyaret esnasında tarım işçilerine; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi ve KADES Uygulaması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında bilgilendirme yapılırken, çocuklara ise Jandarma Dergisi dağıtımı yapıldı.

Yine jandarma ekiplerince Odunpazarı ilçesi Kireç ve Karahöyük mahallelerinde yaşayan 2 engelli vatandaş ve 5 yaşlı vatandaş ziyaret edildi. Ziyaretler esnasında ekiplerce, sorumlu kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunmak üzere yaşlı vatandaşların yaşam şartları ve sağlık durumları gözlemlenirken, karşılaşacakları güçlüklerde Jandarma'nın her daim yanlarında olacağı anlatıldı. - ESKİŞEHİR