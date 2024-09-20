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Eskişehir Jandarması Mevsimlik Tarım İşçilerini ve Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti

Eskişehir Jandarması Mevsimlik Tarım İşçilerini ve Yaşlı Vatandaşları Ziyaret Etti
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, mevsimlik tarım işçilerine kadına yönelik şiddetle mücadele, KADES uygulaması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilgilendirme yaparken, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam şartlarını gözlemledi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mevsimlik tarım işçileri, çocuklarına ve bazı mahallelerdeki yaşlı, engelli vatandaşlar ziyaret edilip bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Odunpazarı ilçesi Sevinç Mahallesi'nde çalışan ve konaklayan mevsimlik tarım işçileri ziyaret edildi. Ziyaret esnasında tarım işçilerine; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi ve KADES Uygulaması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında bilgilendirme yapılırken, çocuklara ise Jandarma Dergisi dağıtımı yapıldı.

Yine jandarma ekiplerince Odunpazarı ilçesi Kireç ve Karahöyük mahallelerinde yaşayan 2 engelli vatandaş ve 5 yaşlı vatandaş ziyaret edildi. Ziyaretler esnasında ekiplerce, sorumlu kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunmak üzere yaşlı vatandaşların yaşam şartları ve sağlık durumları gözlemlenirken, karşılaşacakları güçlüklerde Jandarma'nın her daim yanlarında olacağı anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnsan Hakları Jandarma Güvenlik Sağlık Yerel Yaşam KADES Tarım

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