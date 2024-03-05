Eskişehir'in Nüfusu Artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eskişehir'in nüfus hareketliliğini içeren verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir'in nüfusu 2021 yılında 898 bin kişi, 2022 yılında 907 bin kişi ve 2023 yılında da 915 bin kişi olarak hesaplandığını aktardı. TÜİK'e göre Eskişehir'de yıllık nüfus artış hızı 2020-2021 yılları arasında yüzde 10,7, 2021-2022 yılları arasında yüzde 9,1 ve 2022-2023 yılları arasında da yüzde 9,7 olarak belirtildi. Yine TÜİK verilerine göre, Eskişehir'in 2022 yılında aldığı göç 37,3 bin kişi olurken, verdiği göç ise 29,8 bin kişi olarak hesapladı. Buna göre kentte net göç ise 7,5 bin kişi olduğu aktarıldı. - ESKİŞEHİR