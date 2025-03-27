Eskişehir'in İhracatı Şubat Ayında Arttı, İthalatı Azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de şubat ayında ihracat 126 milyon 469 bin dolara çıkarak yüzde 6,5 artış gösterirken, ithalat 93 milyon 141 bin dolara düşerek yüzde 0,6 azaldı. Yurt genelinde ise ihracat yüzde 1,6 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de şubat ayında genel ticaret sistemine göre 126 milyon 469 bin dolar olan ihracatın arttığını, 93 milyon 141 bin dolar olan ithalatın ise azaldığını açıkladı.
TÜİK, '2025 Şubat Ayı Dış Ticaret İstatistikleri' verilerini yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre, şubat ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı. Eskişehir'de 2025 Şubat ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,5 artarak 126 milyon 469 bin dolar, ithalat yüzde 0,6 azalarak 2025 Şubat ayında 93 milyon 141 bin dolar olarak gerçekleşti. Yurt genelinde ise ise, şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 azaldı, ithalat yüzde 2,4 arttı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel