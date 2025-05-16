Eskişehir'in Genç Nüfus Oranı, Ülke Ortalamasının Altında

Eskişehir'in Genç Nüfus Oranı, Ülke Ortalamasının Altında
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TÜİK verilerine göre, Eskişehir'in 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oranı yüzde 14,2 olarak belirlendi. Bu oran, Türkiye genelindeki yüzde 14,9'luk genç nüfus oranının altında kalıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'in genç nüfus oranı, ülke ortalamasının altında kaldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 14,9'unu oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9 oldu.

Eskişehir'in genç nüfus oranı yüzde 14,2

Açıklanan verilere göre; toplamı 921 bin 630 olan Eskişehir nüfusu içinde 15-24 aralığındaki nüfus, 66 bin 711'i erkek, 64 bini ise kadın olmak üzere 130 bin 711 olarak belirlendi. Buna göre Eskişehir genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 14,2 ile ülke ortalamasının altında yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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