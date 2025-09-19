Eskişehir'in Doğankaya Mahallesi İletişim Sorunlarıyla Boğuşuyor

Eskişehir kent merkezine yaklaşık 19 kilometre uzaklıktaki kırsal Doğankaya Mahallesi'nde telefonun ve internetin çekmemesi sebebiyle zorluk yaşayan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesinde hat ve altyapı sıkıntısı yaşanıyor. Yaklaşık 103 vatandaşın ikamet ettiği kırsal mahallede, telefon ve internet çekmiyor. Geçtiğimiz yıl çıkan yangını itfaiyeye ulaşamadıkları kendi imkanlarıyla söndürdüklerini anlatan çevre sakinleri, ihtiyaç olduğu zaman 112 Acil Servis'i arayabilmek için tepelere koşuyor. Bu sorunu, "Hat çeken yerlere direk çakalım" diyerek mizaha vuran mahalleli, yetkili kurumların konuyla ilgili çalışma yapmasını talep ediyor.

"Acil durumlarda hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz"

Telefon ve internetin çekmemesi sebebiyle yaşadıkları zorlukları anlatan Doğankaya Mahalle Muhtarı İlyas Savaş, "Köyümüzde telefonlar çekmiyor. Acil durumlarda hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. O yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. İnternet altyapımız yok. Çocuklar çok mağdur oluyor, gençlerimiz köyde kalmak istemiyorlar. Halkımıza güzel bir hizmet olması yönünden, köyümüzün daha da gelişmesi açısından internet ve telefon altyapıları ile ilgili bir an önce çalışma yapılmasını bekliyoruz. Burada kablolu internet 2 kişide var. O da sürekli gidip geliyor, kesinti yaşanıyor. Abone olmak isteyen vatandaşlara altyapı olmadığı için hizmet vermiyorlar. Buraya ya altyapı ya da telefonların çekim kuvveti arttıran vericiler yapılması lazım" dedi.

"İletişim belki yılda bir kere lazım olur ama hayat kurtarır"

Yaklaşık 33 yıldır Doğankaya Mahallesi'nde ikamet eden Cengiz Doğanay ise, şunları söyledi:

"Mağduruz. Tabii hiç yoktan iyi ama internetimiz sık sık kesiliyor. Telefon desen, tepeye çıkarsan çekiyor. O yüzden habire telefon değiştirdim. Şu anda en çeken telefonu aldım, o da ayrı sıkıntı. Benim annem ve babam çok yaşlı. Bir şey olduğu zaman ben kimi arayacağım? Onlar zaten telefonu kullanamıyorlar. İletişim önemli, Her an olması lazım. Yılda bir kere lazım olur ama hayat kurtarır." - ESKİŞEHİR