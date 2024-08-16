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Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması Projesi Açıldı

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı'na sunulan proje, hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında iklim değişikliğine dayanıklı tarımsal üretim modelinin uygulanması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanarak Avrupa Birliği tarafından Birleşmiş Milletler fonları ile finanse edilen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı'na sunulan ve hibe almaya hak kazanan 'Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması Projesi' açılış toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, proje açılış toplantısında yaptığı konuşmada, 2020 yılında ön hazırlıkları yapılan projenin başarılı bulunarak hibe kazanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle proje sürecinin uzadığını, 6 Aralık 2023 tarihinde hibe sözleşmesinin imzalandığını ve faaliyetlere başlandığını söyledi.

"Proje toplam 150 bin Euro bütçe ile yürütülecek olup hibe tutarı 135 bin Euro'dur"

İl Müdürü Gümüş, gerçekleştirdiği konuşmada, "Tarımsal üretimin tüm dallarının iklimle doğrudan bağlantılı olması, özellikle bu yılki kuraklık, son yıllardaki yağış rejiminin çiftçimizin aleyhine bozulması iklim değişikliğinden olumsuz anlamda en fazla etkilenen sektör olarak tarımsal üretimi zorlaştırmaktadır. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu olumsuzlukları gidermek adına bakanlığımız kaynakları ile her zaman sahada olduğumuz gibi, dış kaynaklı projelerden de faydalanarak üreticimizin yanında olmaya devam etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün açılış toplantısını gerçekleştirdiğimiz proje toplam 150 bin Euro bütçe ile yürütülecek olup hibe tutarı 135 bin Euro'dur. İPA III çerçevesinde kabul edilen projemiz küresel iklim değişikliğine karşı üreticimizin bilinçlenmesi, tarım bileşenlerinin dirençli hale getirilmesi için yapılacak pilot uygulamaların Çifteler ve Sivrihisar ilçelerinde gerçekleştirilmesini heyecanla bekliyorum. Proje sonuç raporunun 81 ilimize ulaştırılacak olması benzer dış kaynaklı projelerde altlık olarak kullanılmasını sağlayacak, pilot uygulamaların yayılarak büyük projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilecektir. Çarpan etkileri ile bu projenin ülkemize katacağı değerlerin çok önemli olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim. Projemizin Eskişehir tarımı başta olmak üzere ülke tarımına hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Yurdal Çetinkaya programda gerçekleştirdiği sunumda proje faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Yapılan sunumun ardından toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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