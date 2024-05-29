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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Hazine Arazileri Dağıtım Projesi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma programında 'Hazine Arazileri Dağıtım Projesi' değerlendirildi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden çalışma grup sorumlusu ve mühendislerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, toprak dağıtım projesinin aşamaları detaylı olarak ele alındı. Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi ve hak sahiplerine önemli hususlar anlatıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma programında 'Hazine Arazileri Dağıtım Projesi' değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden çalışma grup sorumlusu Selahattin Günci ile Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nde görevli Hazine Arazileri Dağıtım Projesi'ni yürüten mühendislerce 3 günlük çalışma programı düzenlendi. Programın ilk gününde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden çalışma grup sorumlusu Günci ile Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nde görevli hazine arazileri dağıtım projesini yürüten mühendisler bir araya geldi. Söz konusu toplantıda Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesinde uygulanacak olan toprak dağıtım projesinin uygulama aşamaları detaylı olarak değerlendirildi.

Çiftçilerle toplantılar yapıldı ve soruları cevaplandırıldı

Programın ikinci gününde, Günyüzü ilçesi Kayakent mahallesinde çiftçilere dağıtım projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çalışma grup sorumlusu Selahattin Günci öncülüğünde, projede görevli mühendislerle gerçekleştirilen toplantıda dağıtım projesi ayrıntılarıyla ele alınarak, çiftçilerin soruları cevaplandırıldı. Programın son gününde ise; Eskişehir'de daha önce uygulanan dağıtım projelerinin takibi ve hak sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, Mahmudiye ilçesi Kaymazyayla mahallesinde dağıtımdan faydalanan çiftçiler ile toplantı gerçekleştirildi. Hak sahibi çiftçilere, dağıtımdan aldıkları toprakları mutlak surette işlemeleri, boş bırakmamaları hususunda hatırlatma yapıldı. Miras konusunda da takip edilecek önemli hususlar anlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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