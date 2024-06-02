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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, düve alım desteği süresini uzattı

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, düve alım desteği müracaatları sonucunda oluşturulan yetiştiricilerin hayvan temini ve ödeme taleplerinin süresinin uzatıldığını açıkladı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, düve alım desteği müracaatları sonucunda oluşturulan yetiştiricilerin hayvan temini ve ödeme taleplerinin süresinin uzatıldığını açıkladı.

Düve Alım Desteği müracaatları ve puanlama kriterleri sonucu oluşturulan asil liste üyelerini belirleyen Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerin hayvan teminini ve ödeme taleplerini 31 Mayıs 2024 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerektiğini duyurmuştu. Ancak yetiştiricilerin bir kısmı destek çerçevesinde hayvan alımlarını uygulama takviminde belirtilen süre içinde taleplerini gerçekleştiremedi. Bu nedenle, yetiştiricilerin mağduriyet yaşanmaması amacıyla 28 Mayıs 2024 tarihli Genel Müdürlük Makam Oluru'na istinaden hayvan temini ve ödeme taleplerinin 31 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldığı yetkililer tarafından bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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