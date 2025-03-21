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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan İftar Buluşması

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan İftar Buluşması
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri ve personeliyle bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Aydın, tüm personele teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri ve personelle iftar programında bir araya geldi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri ve müdürlük personeliyle iftar programında buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaşan Aydın, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. Etkinlik, katılımcılar arasında sıcak bir dayanışma ortamı oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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