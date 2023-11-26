Eskişehir il merkezine mevsimin ilk karı düştü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de akşam saatlerinde yağmurun yerini kar yağışına bırakmasıyla kent merkezinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluştu.

Eskişehir genelinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Birkaç gün önce ilçelerde yağan kar, bugün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu. Kısa süreli kar yağışı seyrine doyum olmayan görüntüler oluştururken, yüksek kesimlerde araçların üstü ve yollar karla kaplandı. Vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışında çektikleri videoları sosyal medyada paylaştı.