Eskişehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında ilgili kurumların da katılımıyla toplantı düzenlendi. İlgili kurul temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler, istihdam durumu ve toplum yararına programlar görüşüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel