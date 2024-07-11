Eskişehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Eskişehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla toplantı düzenledi. Toplantıda istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler, istihdam durumu ve toplum yararına programlar ele alındı.
Eskişehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında ilgili kurumların da katılımıyla toplantı düzenlendi. İlgili kurul temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda istihdam ve mesleki eğitim alanındaki gelişmeler, istihdam durumu ve toplum yararına programlar görüşüldü. - ESKİŞEHİR