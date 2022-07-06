Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Eskişehir İl Ambulans Servisi haziran ayında 6 bin 952 vakaya baktı

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görevli personeller, haziran ayı içerisinde toplam 6 bin 952 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 6,5 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi'nde görevli personeller, haziran ayı içerisinde toplam 6 bin 952 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 6,5 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi, kent genelinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede haziran ayı boyunca toplam ambulans servisine gelen çağrı sayısı 15 bin 366 oldu. Ambulans servisinde görevli personellerin vakalara ulaşma süresi ise ortalama 6,5 dakika olarak hesaplandı. Gelen çağrılar arasında toplam vaka sayısı ise 6 bin 952 oldu. Vakalar arasında; 59 solunum ve dolaşımı duran, 78 inme ve 42 kalp krizi vakasının olduğu belirtildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Görkem Pala, vatandaşlara hızla ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, görevli personellere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title