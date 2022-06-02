Eskişehir Halkevleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Haberler

ÖZGE ZAİM

Eskişehir Halkevleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, partisinin dünkü grup toplantısında söylediği sözler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere bugün Eskişehir Adliyesi önünde toplanan Eskişehir Halkevleri üyeleri, üzerinde "Kem söz sahibinindir", "Gezi onurumuzdur" ve "Geziyi savunuyoruz" yazan dövizler taşıdı. Eskişehir Halkevleri avukatı Şahap Arpacı, burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in önündeki en büyük engellerden birisi olarak bu Gezi eylemlerini gerekçe gösterdi ve ben dahil olmak üzere, buradaki Halkevleri üyeleri dahil olmak üzere, ülke çapındaki milyonlarca insanlar dahil olmak üzere Gezi eylemlerine katılan yurttaşların tamamını aşağıladı, onlara hakaret etti. Biz, bunun Türk Ceza Kanunu bakımından suç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Şahap Arpacı, "Bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi sıfatla konuştuğunun da farkında olmuyoruz. Mesela dünkü toplantı, bir Cumhurbaşkanı sarayından yapılmış bir toplantı değildi. Dünkü toplantı TBMM grup toplantısıydı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sıfatı daha var. AKP'nin genel başkanı. Ne zaman bir partinin genel başkanı sıfatıyla, ne zaman ülkemizin Cumhurbaşkanı sıfatıyla konuştuğu konusunda hukuki anlamda da politik anlamda da ciddi bir kaos olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"SUÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu günlerin Gezi direnişinin 9'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatan Arpacı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Gezi anmaları çerçevesinde ülkemizin birçok yerinde gösteriler yapıldı, anmalar yapıldı. Takip ediyorsanız iki gün önce İstanbul'da 170 kişi, dövülerek gözaltına alındı. Eskişehir'de önceki gün 10 kişi, Adalar'da daha basın açıklaması dahi yapamadan dövülerek gözaltına alındı ve otobüste, gözaltına alınanlarla ilgili işkence devam etti. Ankara Kızılay'da yapılacak etkinliğe izin verilmedi. Kentimizde, başka kentlerde Gezi eylemlerinin 9'uncu yılına yönelik gösteriler bir şekilde yasaklanıyor ya da çok ciddi bir kolluk gücü tarafından bastırılarak terörize ediliyor. Dün AKP Genel Başkanı ve diğer sıfatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Gezi eylemlerine atıf yaparak bu eylemlere katılanlara hakaret etti. 'Bunlar sürtüktür' dedi, 'bunlar çürüktür' dedi, hatta 'bunlar vandaldır' dedi. Yani Cumhuriyet'in önündeki en büyük engellerden birisi olarak bu Gezi eylemlerini gerekçe gösterdi ve ben dahil olmak üzere, buradaki Halkevleri üyeleri dahil olmak üzere, ülke çapındaki milyonlarca insanlar dahil olmak üzere Gezi eylemlerine katılan yurttaşların tamamını aşağıladı, onlara hakaret etti. Biz, bunun Türk Ceza Kanunu bakımından suç olduğunu düşünüyoruz."

Basın açıklamasının ardından Halkevleri üyeleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ANKA / Yerel