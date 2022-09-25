Eskişehir haberleri! Tepebaşı'nda 'Yaşlanan Dünyamızın Hastalığı Alzheımer' Paneli

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaşlanan Dünyamızın Hastalığı Alzheimer" adlı panelde, uzman isimler çağımızın hastalığı Alzheimer konusunda önemli bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediyesi, toplum sağlığı adına bilgilendirici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen panelde, alanında uzman isimler Alzheimer hastalığını irdeleyerek katılımcı vatandaşları bilgilendirdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Tepebaşı Belediye Meclis üyelerinin katıldığı "Yaşlanan Dünyamızın Hastalığı Alzheimer" adlı panelde moderatör Dr. Aslı Turla Ünügür, konuk ise Uzman Dr. Rabia Sedef Üre oldu.

Ünügür ve Üre, etkinlikte Alzheimer hastalığının belirtileri, ortaya çıkış nedenleri, tedavi süreci ve hasta yakınlarının görevleri gibi pek çok konuyu ele aldı. Programda hastalık ile ilgili uygulanan tedavi yöntemleri de ele alındı.