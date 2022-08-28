Eskişehir haberleri! Tepebaşı'nda Kurtuluşun 100. Yılı Kıraç Konseriyle Kutlanacak Yerel Haberler Edinilen Eskişehir haberine göre Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Kıraç konseri düzenliyor. Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kıraç konseri düzenliyor. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında düzenlenen kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü özel konserinde, sanatçı Kıraç sahnede olacak. Kıraç, 1 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak. Kaynak: ANKA / Yerel Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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