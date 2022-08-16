Eskişehir haberleri! Tepebaşı'nda Kadınların El Emeği, Hanımeli Sokağı'nda Değer Kazanıyor

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, 6 yılı aşkın süredir kadınların el emeği ürünlerini kent halkı ile buluşturmaya devam ederken, haftanın 7 günü 20 stant ile hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, 6 yılı aşkın süredir kadınların el emeği ürünlerini kent halkı ile buluşturmaya devam ederken, haftanın 7 günü 20 stant ile hizmet veriyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından kadınların emeklerini değerlendirmeleri için 8 Mart 2016'da hizmete sunulan Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü vatandaşlar ile bir araya getirmeye devam ediyor.

Sokakta, haftanın 7 günü 11.00-19.30 saatleri arasında farklı bir konsept ile Eskişehirliler'le buluşuyor. Sokakta yer alan 20 stant ile örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkıda sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Pazartesi el ürünleri (bireysel stantlar), salı el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar), çarşamba el ürünleri (MAYA Derneği), perşembe el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cuma yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği), cumartesi sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ile pazar günleri de el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

Hanımeli Sokağı, İsmet İnönü Caddesi'nde Kanatlı AVM arkasında hizmet veriyor.