Eskişehir haberleri! Tepebaşı'nda Ahşap Boyama Kursu İçin Kayıtlar Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ahşap boyama kursu için kayıtlar, 15 ile 19 Ağustos günleri arasında yapılacak.

Belediye, düzenlediği kurslarla vatandaşlara yeni hobi alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Melih Savaş Yaşam Köyü Beceri ve Sanat Atölyesi'nde, 18 yaş üzeri vatandaşlara yönelik ahşap boyama kursu düzenlenecek. Katılım sınırlı kontenjanla olacak ve kayıtların ardından kurs, 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Katılımcılar kursta, zaman içerisinde eskimiş, yıpranmış ahşap eşyaları ya da hiç el değmemiş ham malzemeyi boya ve çeşitli malzemelerle yeniden kullanılır hale getirmeyi öğrenecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek kurs ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (532) 204 61 60 numaralı telefondan yetkililere ulaşım sağlayabilir.