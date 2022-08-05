Eskişehir haberleri! Tepebaşı'nda Ahşap Boyama Kursu İçin Kayıtlar Başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberleri! Tepebaşı'nda Ahşap Boyama Kursu İçin Kayıtlar Başlıyor

Eskişehir haberleri! Tepebaşı'nda Ahşap Boyama Kursu İçin Kayıtlar Başlıyor

Eskişehir haber: Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ahşap boyama kursu için kayıtlar, 15 ile 19 Ağustos günleri arasında yapılacak.

 - Güncelleme:

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ahşap boyama kursu için kayıtlar, 15 ile 19 Ağustos günleri arasında yapılacak.

Belediye, düzenlediği kurslarla vatandaşlara yeni hobi alanları oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Melih Savaş Yaşam Köyü Beceri ve Sanat Atölyesi'nde, 18 yaş üzeri vatandaşlara yönelik ahşap boyama kursu düzenlenecek. Katılım sınırlı kontenjanla olacak ve kayıtların ardından kurs, 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Katılımcılar kursta, zaman içerisinde eskimiş, yıpranmış ahşap eşyaları ya da hiç el değmemiş ham malzemeyi boya ve çeşitli malzemelerle yeniden kullanılır hale getirmeyi öğrenecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek kurs ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (532) 204 61 60 numaralı telefondan yetkililere ulaşım sağlayabilir.

ANKA / Yerel

Tepebaşı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title