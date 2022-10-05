Eskişehir haberleri | Tepebaşı Gençlik Tiyatrosu Yeni Oyuncularını Arıyor Yerel Haberler Eskişehir yerel haberi... Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar ile çalışmalarına devam ederken, yeni dönem için bünyesine katılacak oyuncuları arıyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, sahnelediği oyunlar ile çalışmalarına devam ederken, yeni dönem için bünyesine katılacak oyuncuları arıyor. 15-25 yaş arasında tiyatro eğitimi almak üzere Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun üyesi olmak isteyen gençler, duyuru görselinde yer alan QR kod üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Tiyatroya ilgi duyan ve bu alanda kendisini geliştirmek isteyen gençler, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'na, 0 (222) 322 18 45 numaralı telefondan ve Yeni Bağlar Mahallesi Akıcı Sokak No: 54 adresinde bulunan 29 Ekim Gençlik Merkezi'nden ulaşabiliyor. Başvuru için son tarihin 20 Ekim 2022 olarak belirlendi. Kaynak: ANKA / Yerel Tepebaşı gençlik Yerel Haberler

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