Eskişehir haberleri! Tepebaşı çiftçisine yüzde 75 hibeli 30 ton arpa tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi çerçevesinde Eskişehir'de yapılacak olan arpa tohumu teslim töreni Sazova Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Nadas Alanlarının Kuraklığa Dayanıklı Arpa Çeşitleri ile Değerlendirilmesi' projesi dahilinde yapılan hibe arpa tohumu teslim törenleri devam ediyor. Eskişehir'de gerçekleştirilen teslim töreninde Tepebaşı'nda bulunan 18 mahalledeki 92 çiftçiye 30 ton arpa tohumunun dağıtıldı. Dağıtım törenine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Tarım ve Oman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Sanatçı Coşkun Sabah, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı.

"Toplamda 133 ton arpa tohumunu 246 çiftçimize yüzde 75 hibe ile teslim etmiş olacağız"

Teslim töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Eskişehir'de doğal afetlerden, kuraklıktan etkilenen, şehit gazi yakını olan çiftçilerimizin aynı zamanda değişik nedenlerle Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS)'ne kayıt olamayan ve desteklemelerimizden yararlanamayan çiftçilerimizin faydalanabilmesinin yanı sıra atıl arazilerimiz, vakıf ve hazine arazilerimiz ile nadasa bırakılan arazilerimizin daha çok üretime katılabilmesi adına yapıldı bu proje. Seyitgazi'de 103 ton, Tepebaşı'nda 30 ton olmak üzere toplamda 133 ton arpa tohumunu 246 çiftçimize yüzde 75 hibe ile teslim etmiş olacağız. Arpa tohumlarımız TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından geliştirilmiş ve kuraklığa dayanıklı olan yerli ve milli çeşidimiz Tarım-92 çeşididir. Dün Seyitgazi ilçemizde çiftçilerimize tohumlarını teslim ettik. Bizlerin gayreti ve siz değerli çiftçilerimizin üretimi ile topraklarımızın daha da bereketleneceğine inanıyorum. Dağıtacağımız arpa tohumlarımızın öncelikle Tepebaşı çiftçimize sonrasında Eskişehir tarımına ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"Önümüzdeki günlerde yaklaşık 700 tonluk buğday tohumu hibesi gerçekleştireceğiz"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ise etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Tarım İl Müdürümüz gerek arpa gerek buğdaya ilişkin desteklerden bahsetti. Bu dönemde çiftçimize desteğimiz her alanda devam etti. Hamdolsun buğdaya ilişkin Toprak Mahsulleri Ofisimizin yaptığı son alımlar çiftçilerimiz de çok büyük bir memnuniyet oluşturdu. Bu sene gördük ki çiftçilerimiz neredeyse hiç boş bir alan bırakmayacak şekilde tüm arazilerini, tarım alanlarını ektiler. Tarım alanlarındaki verimliliğinde yine yöremizde üst düzeylere çıktığını gördük. Ben bu sene hangi çiftçi arkadaşımızla konuşursam konuşayım hepsi çok memnunlar. Hep birlikte üreteceğiz, hep birlikte gelişeceğiz. 2023'ü hep birlikte güçlü Türkiye olarak karşılayacağız. Ayrıca çiftçimize bir müjde daha vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 700 tonluk buğday tohumu hibesi gerçekleştireceğiz. Çiftçimiz, milletimiz bunu sonuna kadar hak ediyor biz de milletimizin emrinde çalışmaya devam edeceğiz." - ESKİŞEHİR