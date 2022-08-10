Eskişehir haberleri | Tepebaşı Belediyesi İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Edinilen Eskişehir haberine göre Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde yaptığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkının sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde yaptığı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda haşere ile mücadele çalışmalarını devam ettiren Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, larvasit çalışmalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik ve sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlama uygulaması yapıyor.

Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Tepebaşı halkının sağlık ve rahatı için belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarının süreceğini söyledi.

Tepebaşı halkı, ilaçlama konusundaki talep ve görüşlerini 444 44 26 numaralı hattan yetkililere bildirebilir.