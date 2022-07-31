Eskişehir haberleri | Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Hekimdağ'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hekimdağ Mahallesi'nde yurttaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ataç, Hekimdağ Mahallesi'ni ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Cemal Arslan ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Hekimdağ Mahallesi ziyareti öncesinde Dostluk Köyü'nü de ziyaret eden Ataç, Dostluk Köyü Dernek Başkanı Soner Akçam ve yönetimi ile sohbet etti. Akçam buluşmada, dernek faaliyetlerinden söz ederken kurmayı planladıkları projeyi anlattı. İlk ziyaretin ardından Hekimdağ Mahallesi'ne geçen Ataç'ı, Muhtar Arslan konuk etti. Buluşmada Başkan Ataç, Arslan ile mahalleye verilen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.