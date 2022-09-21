Eskişehir haberleri! Seyitgazi şehidinin annesi vefat etti
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Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan şehit annesi 92 yaşındaki Şükriye Saygı hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan şehit annesi 92 yaşındaki Şükriye Saygı hayatını kaybetti.
Anne Saygı'nın oğlu Ekrem Saygı, 1993 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesi Görümlü köyü Kesittepe mevkiinde teröristlerle girilen silahlı çatışma sonucunda şehit olmuştu. Hayatını kaybeden anne Şükriye Saygı'nın cenazesinin kılınan cenaze namazının ardından Kümbet mahallesinde toprağa verildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel