Eskişehir haberleri! Odunpazarı'nda 'Uluslararası Ahşap Heykel Festivali' Devam Ediyor

Eskişehir yerel haberine göre Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenen ‘Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’, kortej yürüyüşü ve açılış töreni ile başladı. Festivalin 2’nci gününde vatandaşlar ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları gezerek çalışmaları yakından inceledi ve eserler hakkında bilgiler aldı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Ahşap Heykel Festivali', kortej yürüyüşü ve açılış töreni ile başladı. Festivalin 2'nci gününde vatandaşlar ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları gezerek çalışmaları yakından inceledi ve eserler hakkında bilgiler aldı.

Festivalde sanatçılar çalışmalarına devam ederken, eserler de şekillenmeye başladı. Festivalin 2'nci gününde vatandaşlar ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları gezerek çalışmaları yakından inceledi ve eserler hakkında bilgiler aldı.

AHŞAP ESERLER GALERİSİ İLE FESTİVAL SON BULACAK

Festival kapsamında 28 Eylül Çarşamba günü Arasta Çarşısı'nda topaç çevirme etkinliği, 1 Ekim Cumartesi günü ise 'Tornet Etkinliği' gerçekleştirilecek. Uluslararası Ahşap Heykel Festivali 2 Ekim Pazar günü saat 13: 00'da yapılacak ağaç dikim etkinliği ardından saat 17.00'de çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılacak eserler, Ahşap Eserler Galerisi'nde açılacak sergi ile son bulacak.

KONSER VE HALK OYUNLARI DA SERGİLENECEK

Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivalinde ayrıca 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Odunpazarı Meydanında konser ve halk oyunları gösterileri sergilenecek.