Eskişehir haberleri: Odunpazarı Belediyesi, Sokak Müzisyenlerini Arıyor

Eskişehir haberleri... Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerinin sanatlarını daha rahat ve kolayca icra etmesi için yeni dönem çalışmalarına başladı. Odunpazarı Belediyesi tarafından belirlenen yerlerde sanatlarını icra etmek isteyen müzisyenler için son başvuru tarihi, 19 Eylül 2022. Seçmeler ise 20 Eylül’de yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerinin sanatlarını daha rahat ve kolayca icra etmesi için yeni dönem çalışmalarına başladı. Odunpazarı Belediyesi tarafından belirlenen yerlerde sanatlarını icra etmek isteyen müzisyenler için son başvuru tarihi, 19 Eylül 2022. Seçmeler ise 20 Eylül'de yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi tarafından belirlenen yerlerde sanatlarını icra etmek isteyen müzisyenler, 19 Eylül 2022 tarihine kadar Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (YKSM) ile Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'ne başvurabilecek.

Yapılan başvurular arasından 20 Eylül Salı günü eğitmenler tarafından oluşturulan komisyon tarafından seçilecek müzisyenler, geçerli izin belgeleri ile Adalar'da Adalar köprü girişi 1, Adalar köprü girişi 2, Hamayolu'nda Odunpazarı Belediyesi kütüphane önü, çocuk oyun alanı, Sanat Köprüsü, Hamamyolu Tarihi Çınar önü, Hamamyolu Kültür ve Sanat Çınarı önü; Odunpazarı Meydanı'nda ise Atlıhan/ Ataol Behramoğlu Edebiyat Müzesi ve Kitaplığı önü, Arasta Çarşısı, Hicri Sezen Parkı ve Cemalciler Sokak'ta belirlenen alanlarda sanatlarını icra edebilecekler.