Eskişehir haberleri! Odunpazarı Belediyesi'nden Büyük Zafer'in 100. Yılına Özel Park

Odunpazarı Belediyesi, Büyük Zafer'in 100'üncü yılında "100. Yıl Odunpazarı Belediyesi-Rotary 30 Ağustos Zafer Parkı" açıyor.

Odunpazarı Belediyesi ile Rotary işbirliğiyle Çankaya Mahallesi'ne yapılan park, 30 Ağustos Salı günü saat 17.00'de törenle açılacak. Oturma alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı parkta, Atatürk heykeli ve peyzaj düzenlemeleri ile oluşturulan Türkiye haritası yer alıyor.

ZAFER BAYRAMI BİR DİZİ ETKİNLİKLE KUTLANACAK

Odunpazarı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 29 Ağustos Pazartesi gününden 2 Eylül Cuma gününe kadar toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk ve asker resimlerinin yer aldığı maketlerle Hamamyolu Caddesi'nde "Zafere Doğru" etkinliği düzenlenecek. 29 Ağustos Pazartesi günü ise Prof. Dr. Cezmi Karasu, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi'nde gençlerle buluşacak. Karasu, buluşmada gençlere kurtuluş mücadelesini anlatacak. Söyleşi, 29 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'de düzenlenecek.

Odunpazarı Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri ile ilgili konuşan Başkan Kazım Kurt, "Büyük Zaferi bir dizi etkinlikle kutlayacağız. 30 Ağustos'ta ise 100'üncü yılını taçlandıracak bir park açılışı gerçekleştireceğiz ve bayramımızı kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimiz açılış ve kutlama etkinliklerine davetlidir" dedi.