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Eskişehir haberleri | Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerine Yoğun İlgi

Yerel Haberler

Eskişehir haberleri | Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerine Yoğun İlgi

Eskişehir yerel haberi... Odunpazarı Belediyesi halk merkezlerinin yeni dönem atölye kayıtlarına, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde halk merkezlerine giden kadınlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Odunpazarı Belediyesi halk merkezlerinin yeni dönem atölye kayıtlarına, kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde halk merkezlerine giden kadınlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Odunpazarı Belediyesi'nin "Halk için Halk Merkezleri" sloganı ile hizmet verdiği 16 halk merkezi, yeni döneme hazırlanıyor. Sonbahar – kış döneminde birçok branşta açacağı atölyeler ile faaliyet gösterecek Halk Merkezleri'nde, kayıtlar başladı.

Mefruşat, dikiş, doll art, İngilizce, matematik, modellerle eğlenceli matematik, örgü, çini, kağıt takı, takı, keçe, sulu keçe, ahşap ev dekorasyonu, amigurumi, kuaförlük, cilt bakımı, iğne oyası, makrome, resim, halk oyunları, okuma-yazma, kağıt rölyef, aşçılık, buka, gitar ve pastacılık olmak üzere 27 ayrı branşta açılacak atölyeler için kayıtlar, 23 Eylül cuma günü sona erecek.

Sabahın erken saatlerinde 15 farklı mahallede bulunan 16 halk merkezine giden kadınlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

DETAYLI BİLGİ HALK MERKEZLERİNDE

Kontenjanların sınırlı olduğunu söyleyen yetkililer, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, acele etmesi gerektiğini, detaylı bilgiye kayıt yaptırmak istedikleri halk merkezinin numarasını arayarak ya da halk merkezine giderek ulaşabileceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Odunpazarı Yerel Haberler

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