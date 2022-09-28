Eskişehir haberleri | İtfaiye Teşkilatının 308. Yaşı, Eskişehir'de Kutlandı

İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 308. yılı, Eskişehir'de törenle kutlandı. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan kutlamada konuşan Başkan Yılmaz Büyükerşen, "Ateş savaşçıları sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Vilayet Meydanı'nda yapılan törene, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcıları Deniz Kaplan ve Senem Ekinci, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi, daire başkanları, AFAD görevlileri, AKUT ekibi ve itfaiye personeli katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından törende bir konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi, şunları söyledi:

"Ülkemizde 1714 yılına kadar bir itfaiye teşkilatına rastlanmamaktadır. Bu tarihle birlikte ilk etapta yangın söndürme görevleri askeri bir örgütlenmenin içerisinde tulumbacı ocaklarında görev yapan yeniçeriler aracılığıyla yerine getirilmiştir. 24 Haziran 1923 tarihinde bakanlar kurulunca dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak itfaiye hizmetlerinin bir yerel yönetim hizmetine dönüştürülmesi kararı alınmış ve bu görev İstanbul Belediyesine verilmiştir. dönemin İstanbul Valisi Haydar beyin önderliğinde 25 Eylül 1923 tarihinde yani Cumhuriyetimizin ilanından 1 ay 4 gün önce askeri itfaiye görevi yerini İstanbul Belediyesi İtfaiye Teşkilatına bırakmıştır. İşte yerel yönetimlerin bünyesinde kurulan ilk teşkilatın kuruluş tarihi olan 25 Eylül haftası her yıl İtfaiyecilik ve Yangından Korunma Haftası olarak kutlanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra da 1930 yılında çıkartılan 1580 sayılı belediye yasası ile birlikte yangından korunma hizmetleri konusunda belediyelere çok geniş görev alanları çizilmiş ve bu hizmet şehirleşmenin artmasıyla birlikte yerel yönetimlerin üstlendiği en önemli görevlerden biri haline gelmiştir.

Günümüzde itfaiye teşkilatları yangın söndürmenin yanında arama ve kurtarma, kaza ya da mahsur kalma sonucunda canlı kurtarma ve vatandaşları yangından korunma konusunda eğitme gibi geniş bir yelpazede kent yaşamına katkı sunmaktadır. Eskişehir Belediyesi İtfaiyesi 1927 yılında bugünkü Esnaf Sarayının bulunduğu bölgede kurulmuştur. 1997 yılında bakanlar kurulu kararı ile itfaiye müdürlüğümüz itfaiye dairesi başkanlığı statüsünü almıştır. 95 yıldır Eskişehirlilerin hizmetinde bulunan bu köklü teşkilat bugün merkez ve ilçeler olmak üzere 17 müdahale gurubuna, 56 araçlık bir filoya ve toplamda 240 personele sahiptir. İtfaiye dairesi başkanlığı olarak bununla yetinmeyip her zaman daha iyiye ulaşmak, alanımızdaki gelişmeleri takip etmek ve halkımıza layık olmak ülküsünde olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir meslek gurubu düşünelim ki; her gün görevi esnasında canı ile sınav versin ve kendi canını bir başka insanın ya da canlının hayatını kurtarmaya adasın. Bugün arkanızda onurlu bir şekilde gururlu ve dimdik duran itfaiye personellerimiz sadece görevlerinin ana fikri olarak özetlenebilecek bu kutsal amaçlarıyla bile kalplerimizin en müstesna yerinde olmayı hak ediyorlar. Bu kutsal görevi kendilerinden evvel yerine getirmiş büyüklerinden devralarak, aynı temiz ve saf duygularla görevlerini fedakarca ve cansiperane icra eden ve kendilerini de ateş savaşçıları olarak tanımlayan değerli itfaiye personelimi yürekten kutluyorum."

Konuşmaların ardından tören sona ererken, Büyükşehir Belediyesi binası önünde günün anısına fotoğraf çektirildi. Daha sonra İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nde pasta kesimi yapıldı.

Burada itfaiye personelini kutlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Özveri ile hayatı pahasına görevini yaparak modern teçhizat ve donanımlı personeliyle yalnızca yangınlarda değil, deprem, sel, fırtına gibi afetlerde de vatandaşlarımıza yardım elini uzatan itfaiye teşkilatımızın Yangından Korunma ve İtfaiye Haftasını kutluyorum. İtfaiyemiz, başta eğitim kuruluşları olmak üzere tüm kamu ve özel kuruluşlara verdiği eğitimler ile yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmıyor, halkımızı yangınların önlenmesi konusunda da bilinçlendiriyor. Bu eğitimlerin en az yangınla mücadele çalışmaları kadar önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca son dönemde Akdeniz ve Ege başta olmak üzere diğer illerimizde çıkan orman yangınları ve sel başta olmak üzere yaşanan afetlerde yaraların sarılmasına verdiğiniz mücadele için sizlere teşekkür ediyorum. Ateş savaşçıları, sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Yapılan kutlama, konuşmaların ardından yapılan pasta kesimi ile sona erdi.