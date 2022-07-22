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Eskişehir haberleri: Eskişehir'de Yaz Okulu Kursları Başladı

ANKA - Yerel
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Eskişehir haberleri: Eskişehir'de Yaz Okulu Kursları Başladı

Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), kent merkezi ve ilçelerde 7-14 yaş ‘Yaz Okulu’ eğitimlerine yoğun bir katılımla başladı. 11 farklı merkezde 4245 öğrencinin kaydolduğu kurslarda 87 branşta eğitimler veriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), kent merkezi ve ilçelerde 7-14 yaş 'Yaz Okulu' eğitimlerine yoğun bir katılımla başladı. 11 farklı merkezde 4245 öğrencinin kaydolduğu kurslarda 87 branşta eğitimler veriliyor.

ESMEK, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği Yaz Okulu eğitimleriyle çocukların adresi oldu. 7-14 yaş grubu çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, tatillerini daha sosyal bir biçimde eğlenerek değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve bu yıl 19'uncu düzenlenen 'ESMEK Yaz Okulu' yoğun bir ilgi ile başladı. ESMEK, kent merkezinin yanı sıra Mahmudiye, Beylikova, Çifteler, Alpu, Sarıcakaya, Mihalgazi ve İnönü ilçelerinde de açmış olduğu merkezlerle çocukların yüzlerini güldürdü.

11 farklı merkezde 4245 öğrencinin kaydolduğu kurslarda, "Eğlenceli İngilizce, Çocuk Yogası, Jimnastik, Basketbol, Voleybol, Akıl Oyunları, Ebru Sanatı, Resim, Karikatür, Seramik, Taş Boyama, Ahşap Boyama, Zumba" gibi toplam 87 branşta eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler veriliyor. Öğrencilerin beslenmesinden, güvenliklerinin sağlanmasına kadar detayların düşünüldüğü Yaz Okulu 26 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yıllardır çocuklarını güvenle ESMEK Yaz Okullarına getirdiklerini belirten veliler, bu imkanı sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, ESMEK yetkililerine ve öğreticilerine teşekkür etti. Büyükerşen de çocuklara verimli bir yaz dönemi dileyerek, "Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve çocuklarımızın çok severek geldikleri yaz okulunu ilçelerimize de taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerimizde de ESMEK kurslarımızı açmak istiyoruz. Kurslarımıza katılan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, çok eğlenecekleri, eğlenirken öğrenecekleri bir dönem geçirmelerini diliyorum" dedi.

Kurslara katılmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar 0222 220 76 88 ve 0222 220 76 99 numaralı telefondan bilgi alabilir.

ANKA / Yerel

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