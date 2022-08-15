Haber : Eskişehir haberleri | Eskişehir'de yağmur altında promosyon kuyruğu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberleri | Eskişehir'de yağmur altında promosyon kuyruğu

Eskişehir haberleri | Eskişehir'de yağmur altında promosyon kuyruğu

Eskişehir yerel haberi | Eskişehir'de emekli vatandaşlar, promosyon kampanyalarından yararlanabilmek için sağanak yağış altında banka şubesi önünde beklerken, bazıları içeriye alınmamaları sebebi banka yetkililerine tepki gösterdi.

Eskişehir'de emekli vatandaşlar, promosyon kampanyalarından yararlanabilmek için sağanak yağış altında banka şubesi önünde beklerken, bazıları içeriye alınmamaları sebebi banka yetkililerine tepki gösterdi.

Bankaların emekli promosyon kampanyaları son aylarda büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte emekli vatandaşlar, promosyonlardan yararlanabilmek adına bazı banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Eskişehir'de emekli vatandaşlar, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışa rağmen banka önünde promosyon kuyruğu oluşturdu. Artan yağışa aldırmayan vatandaşlar, şemsiyelerini açarak sıranın kendisine gelmesini beklediler. Bazı emekli vatandaşlar ise, müşterilerin yağmur altında bekletilmesine tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Banka Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title