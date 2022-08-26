Eskişehir haberleri: Eskişehir'de Tarım İşçisi Kadınlara Yönelik Kadın Sağlığı Eğitimleri Başladı

Eskişehir yerel haberi | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM) arasında imzalanan protokol kapsamında, Eskişehir’de çalışan Türk ve yabancı tarım işçisi kadınlara, kadın sağlığı konusunda eğitim verilmeye başlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği (MUDEM) arasında imzalanan protokol kapsamında, Eskişehir'de çalışan Türk ve yabancı tarım işçisi kadınlara, kadın sağlığı konusunda eğitim verilmeye başlandı.

Fransa Ankara Büyükelçiliği'nin proje çağrısıyla 2021 yılında kentte çalışan tarım işçisi kadınların kadın sağlığı konusunda farkındalıklarının eğitim yoluyla artırılması kapsamında yaşama geçirilen ve ikinci kez hibe alan projenin eğitimleri başladı. Proje ile Türk ve yabancı uyruklu tarım işçisi kadınlar ile çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ve MUDEM, kadınlara sosyal uyumun desteklenmesi, öz bakım ürünlerine erişim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının korunması amaçlı eğitimler düzenliyor.

EBB Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde 10 Türk, 10 yabancı kadın tarım işçisinin katıldığı ilk grup eğitimleri beş hafta sürecek. Eğitimin 22 Eylül'de tamamlanmasının ardından ikinci grup eğitimlerine geçilecek. Toplam dokuz ay sürecek olan eğitimler kapsamında, Alpu ilçesinden toplamda 70 Türk tarım işçisi ile Eskişehir merkezindeki 70 yabancı uyruklu tarım işçisi kadın ve eşleri kadın sağlığı konusunda bilgi sahibi olacak.