Eskişehir haberleri | Eskişehir'de konut satışları geçen yıla oranla artış gösterdi

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2022 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2022 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2022 Ağustos ayında, 2021 Ağustos ayına göre yüzde 2 oranında artarak 2 bin 109 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2022 Ağustos ayında konutların 636 adedi ilk defa, bin 473 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 109 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 oranında artarak 555 adet, diğer satışlar ise yüzde 6,3 oranında azalarak bin 554 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 555 konutun 157 adedi ilk satış, 398 adedi ise ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde ise konut satışları 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. - ESKİŞEHİR