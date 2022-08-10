Eskişehir haberleri | Eskişehir Büyükşehir Kentte Su Analizleri Yapmaya Devam Ediyor

Eskişehir haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Su Analiz Laboratuvarı, son teknoloji cihazlarla kentte su analizleri yapmaya devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Su Analiz Laboratuvarı, son teknoloji cihazlarla kentte su analizleri yapmaya devam ediyor.

ESKİ ekipleri yurttaşların sağlıklı su tüketmesi amacıyla okul, cami, iş yeri gibi ortak kullanım alanları ile depolar ve terfi istasyonları gibi şebekenin uç noktalarından alınan numuneleri Su Analiz Laboratuvarı'nda inceliyor. Bu yıl içerisinde 3 bin 223 adet analiz yapılan laboratuvarda, mahalle statüsüne dönüşen köyler ile Porsuk Havzası, Ilıca Havzası ve Sarısungur Havzası'ndan belli periyotlarla numune alınarak; arsenik, kurşun, civa gibi ağır metaller analiz ediliyor.

Avrupa Akreditasyon Birliği üyesi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen laboratuvarda yapılan analizler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik" ile Sağlık Bakanlığı'nın "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" standartları kapsamında değerlendiriliyor. Su Analiz Laboratuvarı, ihtiyaç duyulan kuruluşlara da hizmet verirken, başvuru bilgileri ESKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yer alıyor.