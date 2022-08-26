Eskişehir haberleri... Eskişehir Büyükşehir'in Yaz Okulu Eğitimleri Tamamlandı

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından kent merkezi ve ilçelerde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Okulu’nda eğitimler tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından kent merkezi ve ilçelerde 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Okulu'nda eğitimler tamamlandı.

11 farklı merkezde yaklaşık 5 bin öğrencinin kayıt olduğu kurslarda, 'İngilizce, çocuk yogası, jimnastik, basketbol, voleybol, akıl oyunları, ebru sanatı, resim, karikatür, seramik, taş boyama, ahşap boyama, zumba' gibi toplam 87 branşta eğlenceli, öğretici ve geliştirici eğitimler verildi. ESMEK Yaz Okulu, yapılan kapanış etkinlikleri ile tamamlandı. ESMEK Yaz Okulları'ndan mezun olan öğrenciler ve kurs eğitmenlerine katılım sertifikaları verildi.

Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, belediye görevlileri, eğitmenler, çocuklar ve aileleri katıldı. Törende çocuklara ve ailelerine seslenen Ünlüce, "Yaz Okulu'nu başarıyla tamamladınız. Sizleri ve ailelerinizi kutluyorum. Kış döneminde de kurslar devam edecek. Onlara da katılabilirsiniz. Hepinize eğitim hayatınızda üstün başarılar dilerim" dedi.