Eskişehir haberleri! Eskişehir Büyükşehir'in Çocuklara Yönelik Yaz Atölyeleri Tamamlandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaz tatillerini değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Okulu Atölyeleri tamamlandı.

EBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hakları Birimi tarafından 18 Temmuz'da açılan ve 10 ayrı branşta düzenlenen atölyelere 215 çocuk katıldı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerin çocukların ilgisini çektiğini belirten Çocuk Hakları Birimi yetkilileri, şunları belirtti:

"Yaratıcı drama atölyemiz ile çocuklarımız kendini daha iyi ifade etme, yaratıcılığını ve estetik duygularını geliştirme, sosyalleşme, arkadaşlarıyla iş birliği yapabilme, iletişim becerilerini geliştirme, özgüveninin artması, hayal gücünü geliştirme gibi kazanımlar elde etti. Ritim atölyesi ile bireylerin kişilik gelişimine katkı sağlamak, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir. Sanat atölyelerimizde ise çocuklar, yaptığı çalışmalar ile kendisini farklı biçimlerde ifade etmeyi öğrenme ve sanat sayesinde kendisi, diğerleri, geleceği ve dünya hakkında hissettiklerini özgürce dışarıya aktarma fırsatı bulmuşlardır."