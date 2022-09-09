Eskişehir haberleri | Eskişehir Büyükşehir'den Öğrencilere Kırtasiye Desteği Yerel Haberler Eskişehir haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim yılı öncesi ilçelerdeki öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla kırtasiye malzemesi desteğine başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim yılı öncesi ilçelerdeki öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla kırtasiye malzemesi desteğine başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesi ailelere ve çocuklara olan desteğini sürdürüyor. İlçelerde bulunan ESMEK Eğitim Merkezleri'nde çocuklara ücretsiz saç kesimi yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ailelerin bütçelerini zorlayan kırtasiye ve çanta konusunda öğrencilere destek sağlıyor. Kırsal ilçelerde eğitim gören öğrencilere defter, kalem, cetvel, silgi, boyama setleri gibi okul malzemeleri bulunduran bir çanta hediye eden Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Büyükerşen'in başarı dileğinde bulunduğu kartları da çocuklara iletiyor. Kaynak: ANKA / Yerel Eskişehir Yerel Haberler

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