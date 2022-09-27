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Eskişehir haberleri... Eskişehir Büyükşehir'den Cezaevindeki Kadınlara Eğitim

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Eskişehir haberleri... Eskişehir Büyükşehir'den Cezaevindeki Kadınlara Eğitim

Eskişehir haberine göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın Çalışmaları Müdürlüğü tarafından Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü kadınlara yönelik “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Kadın Çalışmaları Müdürlüğü tarafından Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü kadınlara yönelik "Kadın Sağlığı Eğitim Programı" düzenlendi.

2008 yılında kurulan ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, 2014 yılında kurulan Eşitlik Birimi ve 2021 yılında kurulan Aile Danışmanlığı Biriminin bünyesinde olduğu Kadın Çalışmaları Müdürlüğü, kadınlarla buluşmaya ve eğitimler düzenlemeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ücretsiz psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, beslenme ve diyet danışmanlığı, eşitlik atölyeleri ve aile danışmanlığı gibi alanlarda sunulan kadınlara yönelik hizmetler tanıtılıyor.

Bu kapsamda Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü kadınlara verilen eğitimler sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın ile Büyükşehir Kadın Çalışmaları Müdürlüğü yetkilileri, cezaevi yönetimini ziyaret etti. Genel Sekreter Ayşe Ünlüce, kadınlara eğitim verilmesi amacıyla iş birliği yapan yönetime teşekkür ederek, protokol kapsamında talep edilen hizmetlerin cezaevinde yürütüleceğini belirtti.

Kadın Çalışmaları Müdürlüğü yetkilileri ise eğitim programı hakkında şu bilgileri verdiler:

"Eğitim haziran ayında başladı ve haftada 2 gün olmak üzere pazartesi-perşembe günleri gerçekleştirildi. 1 Ağustos 2022 tarihinde ise sertifika töreni düzenlendi. Programa katılan ve bu eğitimi alan 34 kadın katılım belgesi almaya hak kazandı. Ayrıca tören sonunda kadınlara katılım belgesi ile birlikte kişisel hijyen kiti verildi. 13 haftalık eğitimin tüm konuları kadınların katılımı ile tamamlandı. Eğitimlerde temizlik, beslenme, üreme sağlığı, genel sağlık, iletişim, aile planlanması, çocuklar ve ergenlerle doğru iletişim konularında bilgiler aktarıldı."

Kaynak: ANKA / Yerel

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