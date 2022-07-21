Eskişehir haberleri: Eskişehir Büyükşehir'den AKP Yöneticilerine 'Bıllboard' Yanıtı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), AKP İl Başkanı Zihni Çalışan ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün billboard alanlarının kiralanmasına ilişkin öne sürdüğü iddialara yanıt verdi. Açıklamada, " Zihni Çalışkan'ın, 15 gün önce kendi fotoğrafıyla birlikte Kurban Bayramı'nı kutladığı görsellerin reklam alanlarımızda yer alması da bu eleştirinin altının ne kadar boş olduğunun göstergesidir" denildi.

Büyükşehir Belediyesi; Çalışkan'ın "Bize kullandırmadıkları billboard alanlarını Halkların Demokratik Partisi'ne kullandırmalarını manalı buluyoruz" ve Yüzügüllü'nün "Bize verilmeyen reklam alanları başka siyasi partilere veriliyor" sözlerine ilişkin açıklama yayınladı. EBB'nin açıklaması, şöyle:

"Kamuoyunun bilgisine, 19 Temmuz tarihinde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve 20 Temmuz tarihinde AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın belediyemize ait dış reklam alanlarıyla ilgili talihsiz açıklamaları karşısında hemşehrilerimizi doğru bilgilendirmek gerekliliği doğmuştur.

Sivrihisar ilçemizde gerçekleştirilen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali sırasında Akşehir'de düzenlenen Nasreddin Hoca Festivali'nin reklamlarının belediyemize ait reklam alanlarında yayınlandığı iddiası kesinlikle doğru değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzda bulunan hiçbir mecrada Akşehir'deki festivalin reklamları yayınlanmamıştır. Aksine Sivrihisar Belediyemizin talebi üzerine Sivrihisar ilçemizde gerçekleştirilen festivalin görsellerine kent merkezindeki billboardlarımızda 'ücretsiz' olarak yer verilmiştir.

AKP İl Başkanı Sayın Çalışkan'ın yaptığı açıklamada 'Bize kullandırmadıkları billboard alanlarını Halkların Demokratik Partisi'ne kullandırmalarını manalı buluyoruz' açıklaması da son derece yanlıştır. Büyükşehir Belediyesi olarak reklam alanlarımızı Türkiye'de bulunan tüm siyasi partilere kullandırmaktayız. Reklam mecralarımızda yayınlanacak görseller Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Billboard Talebi Genel Hükümler ve Yükümlülüklerini kabul eden kişi, kurum, STK, dernek veya ajanslarca kullanılır ve reklam alanlarımız üzerinden kişiler veya kurumlar hedef gösterilemez. 2022 yılı içerisinde reklam alanlarımızın uygunluğuna göre AKP, CHP, İYİ Parti, HDP, MHP, DSP, BBP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi billboard, CLP veya led ekranlarımızı gerek kendi partilerinin politikalarını duyurmak, gerek de milli ve dini bayramların kutlanması konularında kullanmıştır.

Son olarak AKP'nin çalışmış olduğu reklam ajansı tarafından belediyemize ulaşan yazıda 100 adet reklam alanı talepleri uygun karşılanmış, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın parti logosuyla Kurban Bayramı mesajlarına reklam alanlarımızda yer verilmiştir. Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından talep edilen 100 bilboard talebi de uygun görülmüş ve İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan tüm görseller de billboardlarımız yerini almıştır. Yine kısa bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin talebine uygunluk verilmiş ve belirlenen alanlar partinin siyasi politikaları kapsamında kullanılmıştır.

'Bize verilmeyen reklam alanları başka siyasi partilere veriliyor' eleştirisinde bulunan Zihni Çalışkan'ın, 15 gün önce kendi fotoğrafıyla birlikte Kurban Bayramı'nı kutladığı görsellerin reklam alanlarımızda yer alması da bu eleştirinin altının ne kadar boş olduğunun göstergesidir."

ANKA / Yerel