Eskişehir haberleri! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere kırtasiye desteği veriyor. Kırsal ilçelerde yaşayan öğrencilere defter, kalem, cetvel, silgi, boyama setleri gibi malzemelerin olduğu bir çanta hediye eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başarı dileğinde bulunduğu kartları da öğrencilere veriyor.

İnönü ilçesinin ardından Han ilçesinde dağıtım devam etti. Kırtasiye desteği dağıtımına Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da katıldı. Şanlı, verilen desteğin çok önemli olduğunu belirterek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e teşekkür ederek, "Enflasyon, hayat pahalılığı insanlarımızı çok zorluyor. Özellikle çanta başta olmak üzere kırtasiye malzemeleri çok pahalı ve aileler sıkıntı yaşıyor" dedi.