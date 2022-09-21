Eskişehir haberi... Tepebaşı'nda Çocuklar Hareketli ve Eğlenceli Bir Gün Geçirdi

Edinilen Eskişehir haberine göre Tepebaşı Belediyesi’nin, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çocuklar için düzenlediği 'Çocuklarla Hareketlilik Günü', yaklaşık 500 çocuğun katılımı ile eğlenceli ve hareketli aktivitelere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çocuklar için düzenlediği 'Çocuklarla Hareketlilik Günü', yaklaşık 500 çocuğun katılımı ile eğlenceli ve hareketli aktivitelere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Hareketlilik Haftası'nı etkinlikler ile kutluyor.

Bu kapsamda çocuklar için düzenlenen "Çocuklarla Hareketlilik Günü" etkinliği de 500 çocuğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Özdilek AVM yanında bulunan çamlık alanda çocuk zumba, Oralet'in Dünyası Kukla Show, animatörlerle kulüp şarkıları ve dansın yanı sıra geleneksel oyunlar, yarışmalar ve atölye stantları ile çocuklar, bolca hareket ederek eğlenceli saatler geçirdi.