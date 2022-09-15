Eskişehir haberi! Tepebaşı Belediyesi'nden 'Hayalimdeki Barınak' Resim Yarışması

Tepebaşı Belediyesi, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Hayalimdeki Barınak" adlı resim yarışması düzenliyor.

Tepebaşı Belediyesi, kentte yaşayan çocuklara hayvan sevgisi aşılamaya yönelik çalışmlarına devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen resim yarışmasında çocuklar, hayallerindeki barınağı ve hayvanları resmedecek. Çocukların 35x50 cm serbest teknik resimleri ile katılabilecekleri yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, 2000, 1500 ve 1000 TL'lik Media Markt hediye çeki ile ödüllendirilecek.

Öğrencilerin resimlerini, 29 Eylül Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

Yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, 4 Ekim 2022 tarihinde takdim edilecek. Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (530) 604 94 46 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.