Eskişehir haberi | Tepebaşı Belediyesi'nden Çocuklara Gitar Kursu

Tepebaşı Belediyesi yaz okulları kapsamında açılan gitar kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden olan yaz okullarında eğitimler devam ediyor. Branşında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ise yoğun ilgi görüyor. Batıkent, Çamlıca, Çukurhisar Belde Evleri ve Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'nin de aralarında bulunduğu 20 ayrı noktada verilen gitar kurslarına 7-14 yaş aralığındaki 529 öğrenci katılıyor. Yaz aylarını Tepebaşı Belediyesi'nin yaz okullarıyla keyifli hale getiren çocuklar, her noktada haftada bir gün uzman eğitmenler tarafından verilen gitar kursunda enstrüman öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocuklarının özgüven duygularının artması ve sosyalleşmesi adına bu tür kursların önemine dikkat çeken veliler, kendilerine bu imkanı sağladığından dolayı başta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür etti.

ANKA / Yerel