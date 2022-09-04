Eskişehir haberi! Tepebaşı Belediyesi'nde Veysel Özel Sergisi Açıldı

Gelen Eskişehir haberine göre Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birçok sanat etkinliği kent halkıyla buluşacak. Veysel Özel sergisi de sempozyum kapsamında kent halkının beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birçok sanat etkinliği kent halkıyla buluşacak. Veysel Özel sergisi de sempozyum kapsamında kent halkının beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası ölçekte düzenlediği sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da kentin sanat hayatına önemli katkılar sağlayacak. 5-17 Eylül arasında gerçekleştirilecek sempozyum kapsamında seramikten müziğe, atölye çalışmalarından sergilere kadar pek çok etkinlik düzenlenecek. Sempozyum komite üyesi Veysel Özel'in sergisi de Atila Özer Karikatürlü Ev'de Eskişehir halkı ile buluştu. Sergi açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra sempozyum sanat danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner, sempozyum sanatçıları ve vatandaşlar katıldı.

SERGİ, 17 EYLÜL'E KADAR GÖRÜLEBİLİR

Burada katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, "Pişmiş Toprak sempozyum 15 gün oluyor. Burada en çok emek veren arkadaşlarımızdan biridir Veysel. Yıllar süren birlikteliğimiz en ufak bir sıkıntı olmadan geldi. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü sanat adına yapacağımız işler var. Bu sergide de hem tasarım hem de üretim anlamında hakikaten müthiş bir emek var. Eline sağlık Sevgili Veysel" dedi.

Veysel Özel ise "Etkinlik kapsamında bu sergi benim için çok heyecanlı oldu. Üretmesi de benim için çok heyecanlıydı. Sizleri burada gördüğüm için de çok mutluyum. Ahmet Başkanımıza, Bilgehan Hoca'ya ve siz sanatseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bilgehan Uzuner ise "Veysel bizim en eski mezunlarımızdan. Şimdi çok değerli bir akademisyen. Birçok uluslararası sempozyuma çağrılıyor, değerli bir sanatçı oldu, onunla gurur duyuyoruz. İyi çalışmalar çıkardı Veysel. Kendisinin çalışmalarına baktığımız zaman çok saf, pür renkler. Ama pırıl pırıl, hareketli dokunuşlar var. Çalışmalar insanın kendini tarif eder, ben de Veysel'i görüyorum çalışmalarında" dedi.

Sergide Özel'in farklı disiplinlerin kullanıldığı ağırlıklı olarak yeni dönem seramik ve dijital baskılardan oluşan 25 eseri yer alıyor. Sergi, 17 Eylül tarihine kadar görülebilecek.