Eskişehir haberi: Tepebaşı Belediyesi 13 Yılda 12 Bin 60 Sokak Hayvanını Sahiplendirdi

Eskişehir haberi... Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2009 yılından bu yana 12 bin 60 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, 2009 yılından bu yana 12 bin 60 kedi ve köpeği sahiplendirdi.

Belediye'nin Doğal Yaşam Merkezi 13 yıldır sokak hayvanı sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. Sokak hayvanlarını sıcak bir yuvaya kavuşturan duyarlı yurttaşlar da tüm kent halkına, "Satın alma, sahiplen" diyerek can dostlara kucak açmalarını tavsiye ediyor.

Merkezde bulunan "Garip" isimli iki yaşındaki köpeği sahiplenen ve ona "Efe" adını veren Sevgi Kullapcı, şunları söyledi:

"Haziran ayında bir zaman boşluğum olunca Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etmek istedim. Ziyaretimde barınakta kalan şimdiki köpeğim Efe'nin yanına oturdum ve bir 5 dakika kadar sevdim. Onun yanından ayrılacakken iki bacağıma birden sarıldı, gözlerimin içine baktı ve ağladı. Bırakamazdım, onu bırakmamamı istedi. Sonrasında köpeğimi sahiplendim. Şimdi başımızın tacı, o bize biz de ona iyi geldik. İki yaşında ve çok akıllı bir köpek. Sürekli kucağımda, tüm komutlarımı dinliyor. Herkese bir can sahiplenmesini tavsiye ediyorum. Ben çalışma hayatındayım ve Efe benim antidepresanım gibi."

Can dostlarını sahiplenmek ve ayrıntılı bilgi almak isteyen yurttaşlar, Doğal Yaşam Merkezi'ne müracaat edebilir. Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Merkez'e, 0 (533) 955 79 04 numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Sahiplenilmek üzere yuva bekleyen can dostların fotoğrafları da https://tinyurl.com/barinak linki üzerinden görüntülenebilir.