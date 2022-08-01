Eskişehir haberi! Odunpazarı'nda Vadişehir Yaşlı Bakım Merkezi'nin Adı Belli Oldu

Odunpazarı Belediyesi tarafından Vadişehir'de inşaatı sürdürülen Yaşlı Bakım Merkezi'ne işçilik yardımında bulunan iş insanı Lütfü Yüksel'in adı verilecek.

Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen protokol törenine; Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un yanı sıra Lütfü Yüksel ve Yüksel ailesi üyeleri katıldı. İmzalanan protokole göre Yüksel, Vadişehir'de inşaatı devam eden ve mülkiyeti Belediye'ye ait Merkez'e ayni ve işçilik yardımı yapacak. Merkez'e Yüksel'in adı verilecek.

Protokol töreninde konuşan Başkan Kurt, şunları söyledi:

"Vadişehir Mahallesi'ne yapmakta olduğumuz Yaşlı Bakım Merkezi'nin kaba inşaatı bittikten sonraki bölümünü tamamlamak üzere Yüksel Ailesi ile protokol imzaladık. Sevgili Lütfü Yüksel ve eşi, Seyitgazili hemşehrilerimiz bize çok büyük bir katkı sundular. Bundan sonra Odunpazarı Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezi, Lütfü Yüksel adını alacak ve bu isimle faaliyetine başlayacak. Bize yaptıkları bağış nedeniyle Yüksel Ailesine özellikle de Lütfü Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Yapılan iyilikler hiçbir zaman unutulmaz. Eskişehirliler ve Odunpazarlılar kendisine minnet duyacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun."

Başkan Kurt'un ardından konuşan Lütfü Yüksel ise şunları belirtti:

"Çok arzu ettiğim böyle bir günü gördüğüm için çok mutluyum. Odunpazarı Belediyesi Meclis üyelerinin oy birliği ile karar aldığını duyunca çok mutlu oldum. Beni çok duygulandırdı, meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yatırımın hoşuma giden bir tarafı da Yaşlı Bakım Merkezi'nde bir sağlık kliniğinin olmasıdır. Bunlar gerçekten güzel şeyler. Hayırlı olsun. Bu işe vesile olan Başkan Kazım Kurt'a, Belediye Meclisimizin üyelerine şükran borçluyum, teşekkür ediyorum. Umarım, Allah mahcup etmez."