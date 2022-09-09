Eskişehir haberi... Odunpazarı'nda Halk Merkezleri ve Seramik Park'ta Atölye Kayıtları Başladı

Eskişehir haber... Odunpazarı Belediyesi, 15 farklı mahallede halk merkezi açtı. Faaliyete geçirilen 15 halk merkezinde özellikle kadınlar ve çocukların kişisel gelişimleri için çeşitli branşlarda atölyeler düzenleniyor. Yeni dönemde halk merkezleri ile beraber Yenikent Mahallesi Seramik Park’ta atölye çalışmaları başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, 15 farklı mahallede halk merkezi açtı. Faaliyete geçirilen 15 halk merkezinde özellikle kadınlar ve çocukların kişisel gelişimleri için çeşitli branşlarda atölyeler düzenleniyor. Yeni dönemde halk merkezleri ile beraber Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta atölye çalışmaları başlıyor.

Odunpazarı Belediyesi, 2022-2023 güz dönemi için halk merkezleri ve Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde 27 ayrı branşta atölye çalışması düzenleyecek. Mefruşat, dikiş, doll art, İngilizce, matematik, modellerle eğlenceli matematik, örgü, çini, kağıt takı, takı, keçe, sulu keçe, ahşap ev dekorasyonu, amigurumi, kuaförlük, cilt bakımı, iğne oyası, makrome, resim, halk oyunları, okuma-yazma, kağıt rölyef, aşçılık, buka, gitar ve pastacılık branşlarında açılacak olan atölyeler için kayıtlar, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Atölyelere katılmak isteyen vatandaşlar 23 Eylül 2022 Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek.

Atölyelerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, halk merkezleri ile iletişime geçebilir.